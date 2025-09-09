Вучич назвал организаторов протестов в Сербии сволочами и отребьем из ЕС

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в организации протестов в Сербии «подонков» и «сволочей» из Европейского союза (ЕС). Его слова передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его словам, европейские СМИ откровенно лгут, когда говорят о мирных протестах в стране. Президент подчеркнул, что эти «мирные протестующие» были в балаклавах и касках, которые им выдали «европейские подонки» и «зеленое отребье», желающее «разрушить» Сербию.

«Идите и разрушайте свои собственные страны. Не надо разрушать Сербию. Вы сволочи. Вы не сволочи — вы хуже!», — заявил Вучич.

Ранее бывший премьер-министр Сербии Милош Вучевич назвал протестующих фашистами. Политик раскритиковал действия митингующих и сторонников «мирных протестов», которые на самом деле превратились в ожесточенные столкновения с полицией.