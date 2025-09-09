Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:12, 9 сентября 2025Мир

Вучич назвал организаторов протестов в Сербии подонками и отребьем

Вучич назвал организаторов протестов в Сербии сволочами и отребьем из ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в организации протестов в Сербии «подонков» и «сволочей» из Европейского союза (ЕС). Его слова передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его словам, европейские СМИ откровенно лгут, когда говорят о мирных протестах в стране. Президент подчеркнул, что эти «мирные протестующие» были в балаклавах и касках, которые им выдали «европейские подонки» и «зеленое отребье», желающее «разрушить» Сербию.

«Идите и разрушайте свои собственные страны. Не надо разрушать Сербию. Вы сволочи. Вы не сволочи — вы хуже!», — заявил Вучич.

Ранее бывший премьер-министр Сербии Милош Вучевич назвал протестующих фашистами. Политик раскритиковал действия митингующих и сторонников «мирных протестов», которые на самом деле превратились в ожесточенные столкновения с полицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян провели операцию

    Объяснены происходящие в организме во время секса процессы

    В Госдуме предложили изменить расчет трудового и страхового стажа

    Пушков резко высказался о «показухе» Макрона

    Песков высказался об уходе Путина в отпуск

    В Германии пообещали передать Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА

    На Западе сделали мрачный прогноз об Украине

    В Братиславе эвакуируют людей из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны

    Вучич назвал организаторов протестов в Сербии подонками и отребьем

    Европу призвали разработать запасной план по Украине из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости