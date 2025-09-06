Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:59, 6 сентября 2025Мир

Экс-премьер Сербии назвал протестующих фашистами

Экс-премьер Сербии Вучевич сравнил протестующих в Нови-Саде с фашистами
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Участники протестных акций в Нови-Саде — фашисты, которые уже 10 месяцев отравляют жизнь гражданам Сербии, вновь пытаясь спровоцировать гражданскую войну. Такое мнение выразил председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Политик раскритиковал действия митингующих и сторонников «мирных протестов», которые на самом деле превратились в ожесточенные столкновения с полицией.

«Нападение на философский факультет в Нови-Саде, на полицию, палки, камни и дымовые шашки, боевики в черных капюшонах и масках. Это ли программа, которую они предлагают?», — задался вопросом Вучевич.

Как подчеркнул бывший премьер, власти «никогда не сдадут Сербию фашистам».

Ранее Сербии Александр Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией. Он добавил, что считает крайне важным возобновление диалога между властью и ее идеологическими противниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал победы и силы». Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Трамп высказался о свержении правительства Венесуэлы

    Зеленский позвал Путина в Киев

    Бразилия задумалась об использовании ядерных технологий

    Экс-премьер Сербии назвал протестующих фашистами

    Каллас призвали изучить историю Эстонии после слов о России

    На Украине обеспокоились массовым бегством молодежи за границу

    Появились подробности о состоянии актрисы Тарасовой в момент задержания

    В российском городе за день в трех разных местах нашли три боеприпаса

    Трамп высказался об участии Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости