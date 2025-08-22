Вучич призвал провести теледебаты с оппозицией

Президент Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией

Президент Сербии Александр Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией. Соответствующий пост глава государства опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Несмотря на все негативное, что я думаю об их требованиях, я считаю очень важным, чтобы мы услышали их и прислушались друг к другу. Я считаю крайне важным возобновить диалог в нашей Сербии», — написал в публикации сербский лидер.

Ранее Вучич пообещал сербским гражданам, что предпримет решительные действия лоя установления порядка в Белграде на фоне беспорядков.