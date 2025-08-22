Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 22 августа 2025Мир

Вучич призвал провести теледебаты с оппозицией

Президент Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией. Соответствующий пост глава государства опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Несмотря на все негативное, что я думаю об их требованиях, я считаю очень важным, чтобы мы услышали их и прислушались друг к другу. Я считаю крайне важным возобновить диалог в нашей Сербии», — написал в публикации сербский лидер.

Ранее Вучич пообещал сербским гражданам, что предпримет решительные действия лоя установления порядка в Белграде на фоне беспорядков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    В Москве колеса грузовика разлетелись по МКАД и повредили автомобили

    Глава российского региона заступился за детей мигрантов

    Россия пообещала через шесть лет запустить замену 35-летнему «Хабблу»

    Оператор FPV-дрона передумал атаковать группу бойцов ВСУ после одного послания

    Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю лета

    Вучич призвал провести теледебаты с оппозицией

    Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» объяснили

    Россия согласилась проявить гибкость по нескольким предложениям Трампа

    Россиян призвали не делать выводы из «набросов» Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости