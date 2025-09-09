Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

Блогера Ефремова внесли в список террористов за финансирование ФБК

Росфинмониторинг внес блогера Никиту Ефремова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Ефремов Никита Владимирович, 12.12.1999 года рождения, г. Москва», — значится в перечне.

Никита Ефремов был задержан в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он переводил деньги «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), то есть занимался финансированием экстремистской деятельности.

Сейчас блогер находится под запретом определенных действий.