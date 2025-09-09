Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 9 сентября 2025Силовые структуры

Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

Блогера Ефремова внесли в список террористов за финансирование ФБК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Росфинмониторинг внес блогера Никиту Ефремова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Ефремов Никита Владимирович, 12.12.1999 года рождения, г. Москва», — значится в перечне.

Никита Ефремов был задержан в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он переводил деньги «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), то есть занимался финансированием экстремистской деятельности.

Сейчас блогер находится под запретом определенных действий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

    Концерт пианиста Мацуева отменили из-за «международной ситуации»

    В КНДР испытали новую деталь межконтинентальных «Хвасонов»

    Десять украинских БПЛА уничтожили над Черным морем

    Россиянин показал на видео купленные в «Магните» конфеты с личинками

    Россиянам назвали неожиданную причину повышения давления

    Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    На Украине начались массовые увольнения

    В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости