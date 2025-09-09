Мир
12:00, 9 сентября 2025

Захарова назвала Бербок антисимволом

Захарова: Бербок станет антисимволом ООН, возглавив сессию Генассамблеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок станет антисимволом ООН, возглавив сессию Генассамблеи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В этот юбилейный год на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, заявления, содержащие оправдание или героизацию нацизма, не остаются без реакции МИД и правоохранительных органов России. Она подчеркнула, что российская сторона обращает на эти случаи внимание коллег из Израиля и стран СНГ.

2 июня экс-глава МИД ФРГ была назначена председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН.

