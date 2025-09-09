Запасы HIMARS у ВСУ оценили

Полковник Матвийчук: У ВСУ могло остаться не так много HIMARS

Есть основания предполагать, что у Вооруженных сил Украины осталось не так много снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, не более 20-25 ракет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«По информации, которая есть на данный момент, по противоречивым данным, которые поступают, можно предположить, что у ВСУ осталось не более 20-25 ракет HIMARS. Еще меньше Storm Shadow и ATACMS», — сказал военный.

Он уточнил, что на данный момент Украина ведет активные переговоры с союзниками по поставкам ракет, но не известно, насколько успешными они окажутся.

«США пока ничего поставлять не хотят. Ракеты есть у Польши и Германии — может, они решатся что-то поставить, — предположил Матвийчук. — Но Украина в любом случае мощно сдала в плане огневой поддержки. Если закончатся HIMARS, все пусковые установки превратятся просто в металлолом. Без ракет нормально вести боевые действия не получится — это дальнобойные средства, которые позволяли решать огневые задачи».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ выпустили по российским объектам как минимум пять крылатых ракет. Уничтожены пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 230 беспилотников.