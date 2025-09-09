Ценности
04:13, 9 сентября 2025
Ценности

Жена Джастина Бибера снялась в нижнем белье для рекламы

Модель Хейли Бибер снялась в нижнем белье для рекламы бренда Rhode
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rhode

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для рекламы бренда косметики Rhode. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена певца Джастина Бибера разместила снимок, на котором предстала в сером комплекте нижнего белья, состоящем из трусов с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

Поверх упомянутых изделий звезда накинула расстегнутую рубашку в тон образу. Кроме того, стилисты распустили ей волосы, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках.

В августе папарацци сняли интимный момент между Джастином и Хейли Бибер после слухов об их разводе. Знаменитости были запечатлены во время поцелуя на светском мероприятии в Лос-Анджелесе.

