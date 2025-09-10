Силовые структуры
Агента ГУР Украины поймали на сборе данных о российских военных объектах

ФСБ задержала агента ГУР Украины, собиравшего данные о военных объектах в Крыму
В Крыму сотрудники силовых структур задержали мужчину, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, житель Феодосии 1981 года рождения был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Для них он собирал информацию о российских военных объектах и расположении средств противовоздушной обороны на крымском направлении.

Полученные данные агент ГУР передавал при помощи мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Среди них — фото, видео и электронные файлы с координатами. Эта информация могла быть использована Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

