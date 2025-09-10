Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 10 сентября 2025Наука и техника

Раскрыта стоимость новых гаджетов Apple

Ретейлеры из РФ начали принимать предзаказы на Apple Watch 11 и AirPods Pro 3
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Российские ретейлеры объявили цены новых гаджетов Apple и открыли предзаказ. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

В том числе предзаказы на устройства начал принимать оператор МТС. Провайдер оценил умные часы Apple Watch Series 11 в 55 тысяч рублей, Apple Watch SE 3 — 35 тысяч рублей. Флагманские Apple Watch Ultra 3 поколения обойдутся в 100 тысяч рублей. Новые наушники AirPods Pro 3 будут стоить 35 тысяч рублей.

Собирать заявки на покупку устройств Apple также начала сеть «М.Видео». Ретейлер раскрыл стоимость новых гаджетов — Apple Watch Series 11 будут стоить минимум 50 тысяч рублей, Apple Watch SE 3 — 33 тысячи рублей, Apple Watch Ultra 3 — 106 тысяч рублей. Также компания будет продавать AirPods Pro 3, которые оценили в 33 тысячи рублей.

Ранее российские торговые сети объявили о ценах на смартфоны серии iPhone 17. Так, в «Яндекс.Маркете» заявили, что iPhone 17 будут доступен от 110 тысяч рублей, Air — 135 тысяч, 17 Pro и 17 Pro Max — 152 тысячи.

9 сентября Apple сообщила, что все новые операционные системы (ОС) выйдут 15 сентября. В этот день ожидается публичный релиз iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 и visionOS 26.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Объявлены цены iPhone 17 в России

    Возможное число латиноамериканских наемников ВСУ назвали

    Кушанашвили раскритиковал Гузееву и обвинил ее в глумлении

    Психиатр подсказал эффективное упражнение для снятия приступа тревоги

    Обманувшая американцев русская мошенница поселилась рядом с семьей Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости