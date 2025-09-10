Раскрыта стоимость новых гаджетов Apple

Ретейлеры из РФ начали принимать предзаказы на Apple Watch 11 и AirPods Pro 3

Российские ретейлеры объявили цены новых гаджетов Apple и открыли предзаказ. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

В том числе предзаказы на устройства начал принимать оператор МТС. Провайдер оценил умные часы Apple Watch Series 11 в 55 тысяч рублей, Apple Watch SE 3 — 35 тысяч рублей. Флагманские Apple Watch Ultra 3 поколения обойдутся в 100 тысяч рублей. Новые наушники AirPods Pro 3 будут стоить 35 тысяч рублей.

Собирать заявки на покупку устройств Apple также начала сеть «М.Видео». Ретейлер раскрыл стоимость новых гаджетов — Apple Watch Series 11 будут стоить минимум 50 тысяч рублей, Apple Watch SE 3 — 33 тысячи рублей, Apple Watch Ultra 3 — 106 тысяч рублей. Также компания будет продавать AirPods Pro 3, которые оценили в 33 тысячи рублей.

Ранее российские торговые сети объявили о ценах на смартфоны серии iPhone 17. Так, в «Яндекс.Маркете» заявили, что iPhone 17 будут доступен от 110 тысяч рублей, Air — 135 тысяч, 17 Pro и 17 Pro Max — 152 тысячи.

9 сентября Apple сообщила, что все новые операционные системы (ОС) выйдут 15 сентября. В этот день ожидается публичный релиз iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 и visionOS 26.