Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия

Бразилия назвала атаку Израиля на жилой район в Дохе нарушением суверенитета

Бразилия решительно осудила атаку на жилой район в Дохе и призвала Израиль прекратить военные действия против соседних стран. Об этом говорится в ноте на сайте бразильского МИД.

Власти страны назвали ее вопиющим нарушением суверенитета Катара.

До этого премьер-министр Беньямин Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

9 сентября ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.