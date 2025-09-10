Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:37, 10 сентября 2025Мир

Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия

Бразилия назвала атаку Израиля на жилой район в Дохе нарушением суверенитета
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бразилия решительно осудила атаку на жилой район в Дохе и призвала Израиль прекратить военные действия против соседних стран. Об этом говорится в ноте на сайте бразильского МИД.

Власти страны назвали ее вопиющим нарушением суверенитета Катара.

До этого премьер-министр Беньямин Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

9 сентября ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Семья купила на аукционе складское помещение и нашла внутри останки двух детей

    В США призвали прекратить существование Украины

    Дачников предупредили об опасных ошибках при уборке участков осенью

    Девушка впервые встретилась с биологическим отцом и узнала страшную тайну матери

    В Германии предсказали последствия выхода Трампа из конфликта на Украине

    Политолог оценил опасность Израиля для мира

    В России высказались о сроках нового этапа переговоров по Украине

    Токио закроет все японские центры в России

    Атака БПЛА произошла в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости