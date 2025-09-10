Мир
06:00, 10 сентября 2025

В Германии предсказали последствия выхода Трампа из конфликта на Украине

Политолог Геро предрекла хаос после выхода Трампа из конфликта на Украине
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

После выхода президента США Дональда Трампа из урегулирования конфликта на Украине начнется хаос. С таким предположением в интервью «Ленте.ру» выступила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

«Самый большой страх — это выход Дональда Трампа из конфликта на Украине после потери терпения. (...) Тогда ситуация станет хаотичной и очень опасной», — предрекла политолог.

Геро допустила отказ американского лидера от урегулирования украинского конфликта под предлогом достижения нужных ему сделок. Она подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят войны с Россией любой ценой.

Политолог также указала на планы Евросоюза по подготовке к конфликту с Россией в срок до 2029 года. По мнению мыслителя, за эскалацией напряженности стоит слишком большая организационная мощь.

Ранее Фридрих Мерц заявил о нахождении Германии в состоянии конфликта с Россией. По его словам, разведывательные службы ежедневно сообщают ему о якобы атаках России на инфраструктуру и воздействии на общественное мнение страны.

