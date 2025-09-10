Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 10 сентября 2025Мир

Европу и США назвали опасным местом для украинских мигрантов

Telegraf: Страны Запада стали опасными местами для украинских мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Женщины, бежавшие из Украины в Европу и Соединенные Штаты, сталкиваются с опасностью гибели. С таким утверждением выступило украинское издание Telegraf.

По словам авторов статьи, убийство украинки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина повергло общественность в шок. В тексте уточняется, что западные СМИ скрывали этот случай вплоть до того момента, пока не возник резонанс.

«Видеозапись с камеры наблюдения напоминает фильм ужасов», — указано в статье.

Это далеко не единственный случай, когда украинки, спасаясь от конфликта, становятся жертвами преступников. Также в материале говорится, что «убежавшие украинцы сталкиваются с опасностью там, где искали защиты».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал разобраться в происшествии с украинской беженкой Заруцкой, на которую напали с ножом в метро США.

Как уточнялось, на девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

В свою очередь, сын американского лидера Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей социальных сетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом молчащих о расправе над Ириной Заруцкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    Военные Непала начали снимать проправительственные партии в столице

    Дворецкий впервые рассказал о происходившем в день смерти королевы Елизаветы II

    Раскрыта опасность популярного вируса для пожилых

    Европу и США назвали опасным местом для украинских мигрантов

    Трамп призвал ЕС повысить пошлины для Индии и Китая

    Военкоры рассказали о продвижении ВС России в Днепропетровской области

    Силы ПВО сбили несколько беспилотников над российским регионом

    В российском регионе при столкновении лодки с пристанью погиб человек

    В Катаре назвали удар ЦАХАЛ по Дохе актом государственного терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости