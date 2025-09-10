Telegraf: Страны Запада стали опасными местами для украинских мигрантов

Женщины, бежавшие из Украины в Европу и Соединенные Штаты, сталкиваются с опасностью гибели. С таким утверждением выступило украинское издание Telegraf.

По словам авторов статьи, убийство украинки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина повергло общественность в шок. В тексте уточняется, что западные СМИ скрывали этот случай вплоть до того момента, пока не возник резонанс.

«Видеозапись с камеры наблюдения напоминает фильм ужасов», — указано в статье.

Это далеко не единственный случай, когда украинки, спасаясь от конфликта, становятся жертвами преступников. Также в материале говорится, что «убежавшие украинцы сталкиваются с опасностью там, где искали защиты».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал разобраться в происшествии с украинской беженкой Заруцкой, на которую напали с ножом в метро США.

Как уточнялось, на девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

В свою очередь, сын американского лидера Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей социальных сетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом молчащих о расправе над Ириной Заруцкой.