Евросоюз отказал Януковичу

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него. Об этом сообщается на сайте системы правовой информации InfoCuria, содержащей информацию о прецедентном праве Европейского суда.
Совет ЕС заявил, что во время своего президентства Янукович проводил пророссийскую политику, а также обвинил его в переезде в Россию, где тот якобы продолжил вести деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации на Украине.
Также в снятии санкций было отказано Александру Януковичу — сыну бывшего президента Украины. Его обвинили в ведении бизнеса в Донбассе и связях с «пророссийскими сепаратистами». Совет ЕС также сообщил, что Александр приобрел ключевые экономические активы в Донецкой и Луганской народных республиках благодаря связям с сепаратистами.
Ранее Янукович выступил против членства Украины в НАТО. «Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Евросоюз», — сказал он.