Евросоюз отказал Януковичу

Суд ЕС отказал Януковичу в отмене санкций против него

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него. Об этом сообщается на сайте системы правовой информации InfoCuria, содержащей информацию о прецедентном праве Европейского суда.

Совет ЕС заявил, что во время своего президентства Янукович проводил пророссийскую политику, а также обвинил его в переезде в Россию, где тот якобы продолжил вести деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации на Украине.

Также в снятии санкций было отказано Александру Януковичу — сыну бывшего президента Украины. Его обвинили в ведении бизнеса в Донбассе и связях с «пророссийскими сепаратистами». Совет ЕС также сообщил, что Александр приобрел ключевые экономические активы в Донецкой и Луганской народных республиках благодаря связям с сепаратистами.

Ранее Янукович выступил против членства Украины в НАТО. «Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Евросоюз», — сказал он.