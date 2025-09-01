Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:03, 1 сентября 2025Бывший СССР

Янукович выступил против членства Украины в НАТО

Янукович выступил против членства Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ставил перед собой цель присоединения Украины к Евросоюзу, несмотря на недоброжелательное и высокомерное отношение со стороны европейцев. Однако он подчеркнул, что всегда был решительным и убежденным противником вступления Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС заявил, что одной из причин кризиса на Украине являются постоянные попытки Запада втянуть страну в НАТО.

«Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Евросоюз», — сказал Янукович.

Москва неоднократно подчеркивала, что это создает прямую угрозу безопасности России. По словам Путина, после госпереворота на Украине в 2014 году было свергнуто политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.

1 сентября Янукович впервые за долгое время выступил с заявлением. Он подчеркнул, что на протяжении всего своего президентского срока способствовал сближению Украины с Европейским союзом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    Сенатор призвал США выйти из НАТО

    Британия оценила боеготовность своих войск на случай отправки на Украину

    Янукович выступил против членства Украины в НАТО

    Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

    Путин прибыл в Пекин

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки в сентябре

    В российском регионе двое пострадали при атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости