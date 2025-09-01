Янукович выступил против членства Украины в НАТО

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ставил перед собой цель присоединения Украины к Евросоюзу, несмотря на недоброжелательное и высокомерное отношение со стороны европейцев. Однако он подчеркнул, что всегда был решительным и убежденным противником вступления Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС заявил, что одной из причин кризиса на Украине являются постоянные попытки Запада втянуть страну в НАТО.

«Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Евросоюз», — сказал Янукович.

Москва неоднократно подчеркивала, что это создает прямую угрозу безопасности России. По словам Путина, после госпереворота на Украине в 2014 году было свергнуто политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.

1 сентября Янукович впервые за долгое время выступил с заявлением. Он подчеркнул, что на протяжении всего своего президентского срока способствовал сближению Украины с Европейским союзом.