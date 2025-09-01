Экономика
15:53, 1 сентября 2025

Янукович рассказал о непонимании Европой экономической ситуации на Украине

Янукович: ЕС на переговорах с Киевом не понимал ситуацию в экономике Украины
Дмитрий Воронин
Вступление Украины в ЕС:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который впервые за долгое время выступил публично, рассказал журналистам, что «контролировал и двигал вперед» процесс вступления Украины в ЕС, но Европа при этом проявляла высокомерие. Высказывания экс-лидера постсоветской страны приводит РИА Новости.

По его словам, партнеры со стороны ЕС в ходе переговоров вели себя порой, мягко говоря, некорректно, «не проявляя понимания сложностей экономической ситуации на Украине». «Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом», — поделился политик.

Он также отметил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО, курс на которое закрепили в 2019 году в конституции страны, поскольку понимал, что речь в этом случае идет о катастрофе для Украины, «пути в никуда и к гражданской войне».

О том, как Янукович поднимался по карьерной лестнице, стал президентом Украины и в итоге вынужден был бежать, ранее писала «Лента.ру».

