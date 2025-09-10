Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инцидент с дронами в Польше может привести к серьезным последствиям. С таким заявлением он выступил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера по Евросоюзу и НАТО, является серьезным инцидентом, который может привести к далеко идущим последствиям», — написал глава правительства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемым инцидент с дронами в Польше. По его словам, западные союзники «не пойдут на компромисс в вопросах безопасности».