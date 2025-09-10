Экономика
15:57, 10 сентября 2025Экономика

Иностранные банки задумались о выходе на российский рынок

Минфин: Ряд иностранных банков заинтересовался открытием филиалов в РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал о возможном приходе в Россию иностранных банков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, несколько зарубежных кредитных организаций проявили интерес к открытию в России своих филиалов. Однако они ждут геополитических перемен, за которыми последуют уже конкретные прямые решения.

В июне стало известно, что иностранные банки не проявили интереса к российскому рынку, после того как власти разрешили им открывать свои филиалы при выполнении определенных условий. Поэтому обсуждается вопрос упрощения требований. В частности, министерство финансов подготовило законопроект, серьезно понижающий денежный порог. Речь идет о том, что для открытия филиала заграничным кредитным организациям надо будет внести в качестве гарантийного депозита в Банк России не миллиард рублей, как требовал вступивший в силу в прошлом году закон, а всего 90 миллионов.

В октябре прошлого года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключал, что в России могут появиться филиалы китайских и вьетнамских банков.

