Иностранные банки задумались о выходе на российский рынок

Минфин: Ряд иностранных банков заинтересовался открытием филиалов в РФ

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал о возможном приходе в Россию иностранных банков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, несколько зарубежных кредитных организаций проявили интерес к открытию в России своих филиалов. Однако они ждут геополитических перемен, за которыми последуют уже конкретные прямые решения.

В июне стало известно, что иностранные банки не проявили интереса к российскому рынку, после того как власти разрешили им открывать свои филиалы при выполнении определенных условий. Поэтому обсуждается вопрос упрощения требований. В частности, министерство финансов подготовило законопроект, серьезно понижающий денежный порог. Речь идет о том, что для открытия филиала заграничным кредитным организациям надо будет внести в качестве гарантийного депозита в Банк России не миллиард рублей, как требовал вступивший в силу в прошлом году закон, а всего 90 миллионов.

В октябре прошлого года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключал, что в России могут появиться филиалы китайских и вьетнамских банков.