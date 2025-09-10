В Германии объяснили интерес ЕС в эскалации конфликта на Украине

Политолог Геро: ЕС заинтересован в конфликте на Украине из-за перевооружения

Европейский союз (ЕС) заинтересован в продолжении конфликта на Украине из-за начатой в странах объединения программы перевооружения. Об этом «Ленте.ру» заявила немецкий политолог и политический философ, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

«Эта война не остановится, пока европейские политики не подпишут все нужные им контракты», — высказалась политолог.

Геро объяснила интерес ЕС в эскалации конфликта на Украине и отметила многократный рост стоимости акций оружейных компаний, в частности, немецкого концерна Rheinmetall. По ее мнению, главы государств Европы оказались в пузыре и не воспринимают критические аргументы.

Специалист сравнила ситуацию с началом Первой мировой войны и заявила о преобладании экономических интересов у лидеров стран Евросоюза. Она также заявила, что европейские элиты подавляют оппозиционные голоса в своих странах.

Ранее сообщалось, что страны ЕС нашли новый источник денег на перевооружение. Утверждается, что Еврокомиссия установила срок до августа 2026 года для реализации программы.