15:58, 10 сентября 2025Наука и техника

iPhone 17 сравнили с Android-смартфонами

Android Authority: iPhone 17 сравнился по параметрам со старыми смартфонами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Журналисты издания Android Authority сравнили параметры новых смартфонов Apple с характеристиками устройств на базе Android. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты портала поприветствовали появление в стартовой модели iPhone 17 экрана с частотой обновления до 120 герц. Они отметили, что для пользователей Apple это событие стало прорывом, хотя дисплей с поддержкой высокой частоты обновления появился в Android-смартфонах еще в 2017 году.

Авторы обратили внимание, что Razer Phone первым на рынке получил экран 120 герц, аппарат вышел восемь лет назад. Главные конкуренты Apple — Samsung, OnePlus и Google — начали оснащать свои устройства продвинутым дисплеем с 2019 года, то есть шесть лет назад.

«Фактически, чтобы найти телефоны с частотой обновления 90 или 60 герц, обычно приходится обращаться к бюджетному сегменту», — подчеркнули авторы. При этом Apple выпускала смартфоны с частотой до 60 герц, продавая их за 800 долларов, или около 67 тысяч рублей.

Также с выходом iPhone 17 все новые смартфоны Apple получили как минимум 256 гигабайт встроенной памяти.

9 сентября корпорация Apple анонсировала самые мощные смартфоны в своей истории — iPhone 17 Pro и 17 Air. Новые модели получили процессор A19 Pro, основанный на трехнанометровом техпроцессе.

