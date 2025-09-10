Раскрыта неожиданная связь кариеса и бессонницы

Основатель клиник Кудаев: Кариес провоцирует стресс и бессонницу

Новое исследование показало, что кариес не только разрушает зубы, но и негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека, сообщил основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о связи здоровья зубов с бессонницей.

Ученые обнаружили, что уровень гормона стресса — кортизола — у людей с заболеваниями зубов превышает норму на 18 процентов, отметил специалист. К соответствующим выводам, по его словам, пришел журнал Caries Research. Параллельно с этим исследование Российского университета дружбы народов (РУДН) выявило повышенную тревожность среди студентов со стоматологическими проблемами, указал Кудаев. «Согласно последним данным, каждый третий пациент с запущенным кариесом страдает от повышенного уровня тревожности», — обозначил собеседник «Ленты.ру».

В моей практике немало случаев, когда после успешного лечения зубов пациенты отмечали значительное улучшение качества сна и общего эмоционального состояния Залим Кудаев основатель сети клиник

Ученые также обнаружили прямую корреляцию между хроническим воспалением десен и повышенным уровнем кортизола.

«Статистика говорит сама за себя: исследование РУДН показало, что среди студентов с проблемами зубов уровень стрессовых маркеров в 2,5 раза выше, чем у их здоровых сверстников. Более того, работа BMC Oral Health доказала, что хроническое воспаление при пародонтите напрямую влияет на гормональный фон. Именно поэтому я всегда подчеркиваю: здоровые зубы — это не только красивая улыбка, но и залог психического благополучия», — высказался эксперт.

Также есть побочный фактор — люди с плохими зубами получают меньше эндорфинов, заметил Кудаев. Дело в том, что 70 процентов людей с неудовлетворительным состоянием полости рта стесняются улыбаться и смеяться в обществе, а именно эти действия являются мощным стимулом для выработки гормона счастья.

Ранее стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники «Ортодонтия и Функциональная стоматология» Яна Дьячков предупредила о риске повреждения эмали при отбеливании зубов на дому.