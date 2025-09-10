Кондитеры в России попросили отменить пошлину

«Ъ»: Кондитеры попросили правительство отменить пошлины на какао-продукты

Российские кондитеры попросили правительство отменить пошлины на какао-продукты. Об этом со ссылкой на обращение производителей к вице-премьеру Александру Новаку сообщает «Коммерсантъ».

Пять представителей отрасли просят продлить нулевые ставки ввозных пошлин на необезжиренную какао-пасту, какао-масла и какао-жиры. Эта мера вводилась в 2016 году ради поддержки отрасли, но в 2025 году ее решили не продлять. Ставки поднимутся для какао-пасты до трех процентов, масла и жира — пяти процентов.

Как отмечают в «Рексофт Консалтинге», поступления от пошлины составят два миллиарда рублей ежегодно. Таким образом власти хотят стимулировать компании к развитию переработки на местах, пояснил директор центра компетенций компании Андрей Кучеров.

В то же время пошлины снова начнут действовать на фоне резкого подорожания какао. К 8 сентября цены на какао-бобы на бирже ICE выросли до 7,36 тысячи долларов за тонну. С начала 2024 года значение выросло на 75 процентов, в 2023 году — почти втрое. Как заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев, пошлины на какао-продукты, увеличивают себестоимость шоколада на два-четыре процента.

Крупные производители кондитерских изделий уже предупредили ретейлеров о повышении закупочных цен с 1 сентября 2025 года.

Речь идет о таких поставщиках, как ООО «Мон'дэлис Русь» (российское юрлицо Mondelez International), которой принадлежат бренды 7Days, Alpen Gold, Milka, Oreo, а также ООО «Орион интернейшнл евро» (Orion, Choco Pie, Choco Boy). Эти компании собрались поднять закупочные цены с осени от 2,3 до 14,3 процента.

