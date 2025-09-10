Конфликт самокатчика и велосипедиста в российском городе закончился стрельбой

В Петербурге самокатчик выстрелил в велосипедиста, с которым не поделил дорогу

Молодой человек на электросамокате выстрелил в затылок велосипедисту в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло на проспекте Шаумяна. Самокатчик и велосипедист не поделили дорогу, и между ними завязался конфликт. В ходе выяснения отношений первый достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в 39-летнего оппонента.

Потерпевший зафиксировал травмы затылка и правого предплечья, а затем обратился с заявлением в полицию. Уголовное дело пока не возбудили. Стрелявшего юношу ищут.

