08:13, 10 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин получил условный срок за стрельбу по знакомым

В Кузбассе суд приговорил подростка к условному сроку за стрельбу из пневмата
Варвара Митина (редактор)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Кемеровской области – Кузбассе суд приговорил подростка к году лишения свободы условно за стрельбу по знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетнего признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ранее он состоял на профилактическом учете.

По версии следствия, вечером 31 января осужденный, руководствуясь желанием показать свое мнимое превосходство над сверстниками, выстрелил из пневматического пистолета в двух знакомых мальчиков. В одного из пострадавших было совершено не менее трех выстрелов, в другого — не менее шести, в том числе в область головы, спины и ног.

Ранее в Санкт-Петербурге охранник открыл стрельбу в одной из школ города. Он также стрелял из пневмата.

    Все новости