Перед 1 сентября в российской школе произошла стрельба

В Петербурге охранник открыл стрельбу в школе, его задержали

В Санкт-Петербурге охранник открыл стрельбу в одной из школ города. Об этом пишет «МК в Питере».

Это произошло утром 27 августа, то есть за несколько дней до 1 сентября. После сообщений о стрельбе мужчину сразу же задержала полиция. Оказалось, что стрелку 33 года, он уроженец одной из республик Северного Кавказа, постоянной прописки в Санкт-Петербурге или Ленобласти у него нет.

Правоохранители выяснили, что мужчина стрелял из пневматического пистолета. Не менее пяти раз он выстрелил в воздух, а потом — по зданию школы. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

