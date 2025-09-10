Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

Пресс-секретарь Песков переадресовал Минобороны вопрос о БПЛА в Польше

Вопрос о российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), якобы оказавшихся в воздушном пространстве Польши, следует задавать не Кремлю. Так на соответствующий вопрос отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. его слова приводит ТАСС.

Песков переадресовал вопрос о ситуации с беспилотниками в Минобороны России.

Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции Дмитрий Песков

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако он не привел никаких доказательств этого. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.