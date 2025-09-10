Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 10 сентября 2025Россия

Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

Пресс-секретарь Песков переадресовал Минобороны вопрос о БПЛА в Польше
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / via Reuters

Вопрос о российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), якобы оказавшихся в воздушном пространстве Польши, следует задавать не Кремлю. Так на соответствующий вопрос отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. его слова приводит ТАСС.

Песков переадресовал вопрос о ситуации с беспилотниками в Минобороны России.

Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции

Дмитрий Песков

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако он не привел никаких доказательств этого. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Объявлены цены iPhone 17 в России

    Возможное число латиноамериканских наемников ВСУ назвали

    Кушанашвили раскритиковал Гузееву и обвинил ее в глумлении

    Психиатр подсказал эффективное упражнение для снятия приступа тревоги

    Обманувшая американцев русская мошенница поселилась рядом с семьей Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости