Ксения Раппопорт навестила Аглаю Тарасову после задержания

Shot: Ксения Раппопорт навестила свою дочь Аглаю Тарасову после задержания

Актриса Ксения Раппопорт навестила свою дочь Аглаю Тарасову через четыре дня после задержания по делу о наркотиках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Раппопорт посетила Тарасову во вторник, 9 сентября, и пробыла в гостях у дочери около трех часов. После суда Тарасова совсем не выходит из дома, хотя ей запрещено покидать квартиру только в ночное время. По данным Shot, необходимые вещи артистке приносит помощник.

Известно, что в 2022-м Раппопорт публично осудила проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Shot отмечает, что после этого актриса поселилась в Италии, но периодически ненадолго возвращается в Россию. В стране у нее осталось ИП, а также элитная квартира в Москве.

5 сентября Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Позже звезде фильмов «Лед» и «Холоп» была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.