Лоза оценил призыв кидать тухлые яйца в плохих артистов

Певец Юрий Лоза заявил, что никто не осмелится кидать тухлые яйца в артистов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал слова настоятеля храма Александра Ильяшенко, заявившего, что в России необходимо разрешить бросать в артистов тухлые яйца за дурные выступления. Его цитирует сайт «Страсти».

«А почему эта идея вдруг стала приписанной всей РПЦ? Это сказал один конкретный человек в порыве раздражения сегодняшней эстрадой, причем в иносказательном ключе. Понятно же, что идти на концерт с тухлыми яйцами никто сегодня не осмелится. Хотя бы в силу того, что ни у кого этих тухлых яиц нет», — заявил артист.

Лоза также задался вопросом, что делать с тухлыми яйцами, если концерт зрителям понравился. «У зрителей есть единственный способ выразить артисту свое негативное отношение – не ходить на его концерты», — заключил он.

Ранее настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко предложил бросать тухлые яйца в плохих артистов. Протоиерей напомнил, что в XIX веке можно было бросаться помидорами в плохих актеров, но сегодня такая реакция публики запрещена.

