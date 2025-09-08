Культура
В РПЦ призвали кидать тухлые яйца в плохих артистов

Протоиерей Ильяшенко предложил бросать тухлые яйца в плохих артистов
Ольга Коровина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России необходимо разрешить бросать в артистов тухлые яйца за дурные выступления. С таким предложением выступил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко в разговоре с «Абзацем».

Протоиерей напомнил, что в XIX веке можно было бросаться помидорами в плохих актеров, но сегодня такая реакция публики запрещена. «Надо законодательство пересмотреть, чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки», — считает Ильяшенко.

Спикер добавил, что в РПЦ строго относятся к артистам, оказывающим негативное влияние на аудиторию. Он подчеркнул, что искусство «должно пробуждать добрые чувства», и осудил пошлость и кривляния на сцене.

Ранее Александр Ильяшенко прокомментировал слова певицы Кати Лель о грядущей «зачистке» Земли. По его словам, рассказы артистки об НЛО бесчеловечны и противоречат христианству.

