Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:17, 10 сентября 2025Из жизни

Мальчик отправился в 30-километровый пеший поход из-за ссоры матери и отца

В Таиланде мальчик отправился в 30-километровый пеший поход ради матери
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Таиланде девятилетний мальчик решил самостоятельно преодолеть 30 километров, чтобы вернуть мать домой. Об этом сообщает The Thaiger.

Как позднее рассказал мальчик, мать ушла из дома после ссоры с отцом. Он испугался, что она не вернется, и отправился в пеший поход в сторону дома родственников. Ребенок предполагал, что женщина уехала именно туда.

Пройдя пять километров, мальчик решил добираться дальше автостопом. Он стал «голосовать» на обочине, и к нему подъехал мотоциклист. Узнав о ситуации мальчика, водитель подбросил его до полицейского участка.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
«Мне сложно описать, что я чувствую» Сын священника — о женщинах в церкви, силе колокольного звона и умирающих традициях
«Мне сложно описать, что я чувствую»Сын священника — о женщинах в церкви, силе колокольного звона и умирающих традициях
7 января 2025

Полицейские решили сами отвезти ребенка к матери и встретили ее по пути. Женщина как раз возвращалась за сыном. Она призналась, что не ожидала от мальчика подобного, и попросила его больше так не делать.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая прошел пешком с детьми 800 километров, чтобы закалить их характер. «Дочь стала менее привередливой, а сын более самостоятельным», — отметила изменения в поведении детей их мать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

    Вице-президент США раскрыл позицию Трампа по изоляции России

    Россиянин показал на видео «развороченные» свежие могилы бойцов СВО

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости