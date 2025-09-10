Экономика
17:39, 10 сентября 2025Экономика

Введение ЕС пошлин из-за России по требованию Трампа назвали маловероятным

WSJ: Европа не станет вводить санкции против Китая и Индии по требованию Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Требования президента США Дональда Трампа по введению Евросоюзом существенны пошлин в отношении Китая и Индии и отказал от российского топлива вряд ли будет исполнено. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее о таких же комментариях со стороны чиновников сообщали другие СМИ. Все они отмечают, что Евросоюз не использует тарифы в качестве инструмента давления на другие страны, а ограничение закупок нефти или газа остаётся чувствительным вопросом внутри ЕС.

Ряд источников утверждает, что Брюссель рассматривает возможность санкций против Китая из-за покупки российской нефти, но обсуждение находится на очень ранней стадии, и вряд ли хоть какие-то меры будут предприняты до тех пор, пока такой подход не применят США.

В WSJ напомнили, что Евросоюз разрабатывает 19-й пакет санкций против России. Туда могут войти, в частности, ограничения против иностранных компаний, в том числе китайских. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, предположила, что объединение рассмотри возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива.

Трамп потребовал ввести пошлины против Индии и Китая во время встречи американских и европейских чиновников. Европа пока не отреагировала на это инициативу официально. После этой встречи министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы пойти на жесткие меры в отношении России, если к ним присоединится Евросоюз.

