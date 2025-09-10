Мир
12:26, 10 сентября 2025
Мир

Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой в США украинкой

Маск выделит миллион долларов на муралы с изображением убитой украинской беженки
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск намерен выделить миллион долларов на муралы с изображением убитой в США украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я внесу один миллион долларов», — заявил предприниматель, отвечая на пост по сбору средств на муралы в «значимых местах» Соединенных штатов. Кроме Маска, вложиться в проект пообещал глава компании по разработке програмного обеспечения Intercom Эоган Маккабе, он заявил о намерении внести 500 тысяч долларов.

23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой не стало из-за ножевых ранений 22 августа. На нее напал бездомный в городе Шарлотт в Северной Каролине.

Ранее сообщалось о том, что у Илона Маска появился серьезный конкурент в борьбе за статус самого богатого человека. Им стал основатель Oracle Ларри Эллисон.

