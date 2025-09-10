У Маска появился серьезный конкурент в борьбе за статус самого богатого человека

Bloomberg: Основатель Oracle Эллисон почти догнал Маска по размеру состояния

Основатель и крупнейший акционер разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон стал ближайшим конкурентом главы Tesla и Space X Илона Маска в борьбе за статус самого богатого и влиятельного бизнесмена в мире. Об этом пишет Bloomberg после публикации отчета Oracle об успехах в сфере облачных технологий.

К среде, 10 сентября, совокупный капитал Эллисона достиг отметки в 364 миллиарда долларов. За последние сутки состояние предпринимателя увеличилось на 70 миллиардов. Несмотря на это, Маск все еще возглавляет рейтинг самых богатых бизнесменов мира. Впрочем, его ближайший конкурент за это звание стремительно догоняет лидера. Разница между состояниями Маска и Эллисона за последнее время сократилась до 20 миллиардов.

Состояние Эллисона резко выросло после публикации финансовой отчетности Oracle за первый квартала 2026 финансового года. Согласно основным положениям документа, выручка компании от облачных технологий увеличилась на 28 процентов и достигла 7,2 миллиарда долларов. Прибыль от облачной инфраструктуры, в свою очередь, выросла на 55 процентов, до 3,3 миллиарда. На этом фоне акции техногиганта подскочили в стоимости более чем на 26 процентов.

Эллисону к настоящему времени исполнился 81 год. Он основал свой главный актив в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. В сентябре 2014-го предприниматель покинул пост генерального директора Oracle после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором. Илон Маск возглавил рейтинг самых влиятельных бизнесменов мира в 2021 году, а затем уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу. В 2024-м глава Tesla и Space X вернул себе это звание. На фоне проблем с продажами электрокаров состояние бизнесмена в начале апреля 2025-го упало ниже 300 миллиардов долларов. Однако в дальнейшем ему удалось поправить свое финансовое положение. В настоящее время совокупный капитал Маска оценивается в 384 миллиарда долларов.