Россия
15:11, 10 сентября 2025

Минобороны России назвало цели ночных ударов беспилотников

Минобороны: ВС России ударили по трем областям Украины, Виннице и Львову
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 10 сентября ударили по объектам в трех областях Украины, Виннице и Львове. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Поражение было нанесено при помощи беспилотников, а также высокоточного оружия большой дальности. Ударам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

В оборонном ведомстве отметили, что на данных предприятиях производили и ремонтировали бронетехнику, выпускали двигатели и беспилотники. Помимо того, во Львове поражены цеха «Львовского бронетанкового завода». Там ремонтировали и модернизировали бронетанковую технику, пояснили в министерстве.

Атака также пришлась на Львовский авиазавод ЛДАРЗ, где производились дроны большой дальности, а также ремонтировали боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны, подчеркнув, что объекты для поражения в Польше не планировались.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

