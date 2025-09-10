Мишустин оценил результаты борьбы с ростом цен

Мишустин: В России удалось добиться замедления роста цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил результаты той борьбы против инфляции, которую развернули правительство и Центральный банк. Его процитировало ТАСС.

По его словам, инфляция в России постепенно замедляется. Этого удалось добиться за счет расширения российских мощностей, а также целого ряда решений, которые принимали правительство и Банк России для сдерживания цен. Премьер-министр назвал снижение уровня инфляции одной из ключевых задач при формировании бюджета на ближайшую трехлетку.

По мнению профессора, завкафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Антонины Шарковой, если Банк России уменьшит ключевую ставку, то не стоит ждать, что это окажет незамедлительное влияние на потребительские цены.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет.