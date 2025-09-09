Влияние ключевой ставки на рост цен в России оценили

Профессор Шаркова: Снижение ключевой ставки не сразу повлияет на цены в РФ

Если Банк России понизит ключевую ставку, то мгновенного влияния на потребительские цены это не окажет. Об этом заявила профессор, завкафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова. Ее процитировало издание «АиФ».

По ее словам, последствия таких решений обладают накопительным характером — их можно будет заметить лишь с течением осени. Шаркова полагает, что уменьшение ставки может или немного снизить цены, или хотя бы замедлить их повышение. Она констатировала, что «ключ» в 18 процентов сдерживает инфляцию. Однако другим последствием становится замедление экономического роста. А коммерческие кредиты оказываются чересчур дорогие.

«Наиболее вероятный шаг сегодня — снижение ставки до 16 процентов. Это оживит экономику, позволит бизнесу начать строить инвестиционные планы. Снизив ставку на 2 процента, ЦБ покажет, что уверен в том, что инфляция в России замедляется», — подытожила Шаркова.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет.