Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 9 сентября 2025Экономика

Влияние ключевой ставки на рост цен в России оценили

Профессор Шаркова: Снижение ключевой ставки не сразу повлияет на цены в РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Если Банк России понизит ключевую ставку, то мгновенного влияния на потребительские цены это не окажет. Об этом заявила профессор, завкафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова. Ее процитировало издание «АиФ».

По ее словам, последствия таких решений обладают накопительным характером — их можно будет заметить лишь с течением осени. Шаркова полагает, что уменьшение ставки может или немного снизить цены, или хотя бы замедлить их повышение. Она констатировала, что «ключ» в 18 процентов сдерживает инфляцию. Однако другим последствием становится замедление экономического роста. А коммерческие кредиты оказываются чересчур дорогие.

«Наиболее вероятный шаг сегодня — снижение ставки до 16 процентов. Это оживит экономику, позволит бизнесу начать строить инвестиционные планы. Снизив ставку на 2 процента, ЦБ покажет, что уверен в том, что инфляция в России замедляется», — подытожила Шаркова.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара по зданию правительства Украины

    В бегстве Кулебы из Украины увидели плохой знак для Киева

    В России допустили конфликт с Финляндией и сделали прогноз о трагических событиях

    Появились подробности о предложившем обложить россиян десятиной священнике

    Россияне потратили на иностранные кроссовки сотни миллионов рублей

    Влияние ключевой ставки на рост цен в России оценили

    Россиянам назвали благоприятный период для смены работы

    Польша закроет границу с Белоруссией

    Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

    В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости