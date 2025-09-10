Мужчина сорвал чужую свадьбу и расправился с сыном молодоженов

В США преступник сорвал чужую свадьбу и застрелил сына молодоженов

В штате Юта, США, свадьба закончилась трагедией по вине незваных гостей. Об этом сообщает People.

Чужое празднество сорвали 23-летний Гильермо Уильям Эррера и еще двое мужчин, предположительно, связанных с преступной группировкой. Они ворвались на свадьбу и стали спорить с родственниками молодоженов. Их выгнали на улицу, где конфликт продолжился.

Там один из незваных гостей стал в качестве угрозы показывать пистолет. Эррера тоже достал оружие. Это заметил сын молодоженов Оскар Авила-младший и набросился на него — завязалась драка. На записях с камер видеонаблюдения можно заметить, что Эррера избил противника и повалил на землю. После преступник выстрелил в грудь Авилы и скрылся.

Мужчины не стало на месте. Полицейские арестовали Эрреру. Его приговор огласят в конце октября.

Ранее сообщалось, что в Индии мать невесты не дожила до конца свадьбы. Ее сразил инфаркт.