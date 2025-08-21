Из жизни
03:34, 21 августа 2025Из жизни

Мать невесты не дожила до конца свадьбы

В Индии мать невесты скончалась от сердечного приступа во время свадьбы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jayesh Jalodara / Unsplash

В Индии свадьба обернулась трагедией. Как сообщает издание News Meter, из-за инфаркта мать невесты не дожила до конца торжественной церемонии.

38-летняя Кальяни внезапно потеряла сознание, когда провожала дочь Синдху в дом мужа в деревне Аббаспурам района Кхаммам, штат Телангана.

«Женщину немедленно доставили в ближайшую больницу, но врачи констатировали смерть от остановки сердца, вызванной сердечным приступом», — сообщили местные власти. В понедельник семья провела похороны Кальяни, омрачившие свадебные торжества, на которые собрались многочисленные родственники.

Ранее сообщалось, что в Индии жениха сразил сердечный приступ прямо во время свадьбы. Причиной случившегося, по-видимому, были недиагностированные проблемы с сердцем.

