Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его бездыханное тело по коридору

Турист ударил спутника ножом в арендованной квартире в Будапеште и протащил его бездыханное тело по коридору. Об этом пишет The Sun.

ЧП случилось в районе Эржебетварош. Сообщалось, что квартиру снимали двое мужчин из Великобритании. В один из дней между путешественниками случилась ссора, один из них зарезал другого и протащил его тело по коридору.

В этот момент на место происшествия прибыла полиция. Они арестовали злоумышленника, а также нашли нож в мусорном баке.

