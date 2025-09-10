Путешествия
19:01, 10 сентября 2025Путешествия

Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его бездыханное тело по коридору

The Sun: Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его тело по коридору
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: berni0004 / Shutterstock / Fotodom

Турист ударил спутника ножом в арендованной квартире в Будапеште и протащил его бездыханное тело по коридору. Об этом пишет The Sun.

ЧП случилось в районе Эржебетварош. Сообщалось, что квартиру снимали двое мужчин из Великобритании. В один из дней между путешественниками случилась ссора, один из них зарезал другого и протащил его тело по коридору.

В этот момент на место происшествия прибыла полиция. Они арестовали злоумышленника, а также нашли нож в мусорном баке.

Ранее молодую женщину нашли бездыханной в отеле Bardessono в Йонтвилле (штат Калифорния, США). Стоимость номеров в гостинице начинается от 1000 долларов за ночь (82,1 тысячи рублей).

