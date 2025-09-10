Бывший СССР
03:55, 10 сентября 2025Бывший СССР

На Украине началась подготовка к мобилизации женщин

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На Украине началась подготовка к мобилизации женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

В бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства, сообщил собеседник агентства.

«Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего», — сообщили в силовых структурах. Отмечается, что в связи с этим на Украине уже давно идет подготовка к мобилизации женщин.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

