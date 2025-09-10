Мир
08:34, 10 сентября 2025

На Западе усомнились в способности спасти Украину

Politico: Способность Европы спасти Украину без США вызывает сомнения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovayny / Reuters

Способность Европы спасти Украину без помощи со стороны США вызывает сомнения. Об этом заявил бывший начальник Штаба обороны Великобритании, стратегический советник в Институте глобальных изменений имени Тони Блэра Ник Картер в статье для Politico.

«Что вызывает сомнения, так это то, смогут ли растущие общие интересы европейских лидеров и значительное увеличение европейских расходов на оборону проявиться достаточно быстро, чтобы спасти Украину без существенной помощи со стороны США», — утверждается в публикации.

По словам Картера, под сомнением также остается способность этих факторов восстановить сдерживание в Евроатлантическом регионе.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует нарастить военные расходы к 2031 году на два триллиона евро.

    Все новости