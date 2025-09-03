ЕС резко увеличит расходы на оборону

Каллас: ЕС нарастит военные расходы к 2031 году на 2 триллиона евро

Европейский союз (ЕС) планирует нарастить военные расходы к 2031 году на 2 триллиона евро. Такие подробности раскрыла глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

Также Каллас подчеркнула, что намерена добиваться ускорения процесса милитаризации Европы и будет «подталкивать страны ЕС» к увеличению оборонных затрат.

Она также отметила, что считает себя «очень настойчивой» и готова продолжать работать над тем, чтобы государства-члены не откладывали повышение расходов на армию и оборонные проекты.

25 июня лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение альянса, отметив, что рост оборонных расходов Североатлантического альянса не окажет значительного влияния на безопасность России.

