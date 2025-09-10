Назван лучший игрок РПЛ по итогам июля и августа

Алексей Батраков назван лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков назван лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля и августа. Об этом сообщается на сайте лиги.

Батраков победил в двух голосованиях из трех. Ему отдали первое место четыре из пяти экспертов РПЛ и три из пяти комментаторов «Матч! Премьер». В голосовании болельщиков хавбек финишировал третьим после полузащитников Эдуарда Сперцяна (Краснодар) и Матвея Кисляка (ЦСКА).

«Продолжает показывать высокий уровень, забивает голы — особенно примечательно, что головой. Яркая звезда нашего чемпионата — и в этом месяце тоже», — так выбор Батракова объяснил эксперт «Матч! Премьер» Андрей Аршавин.

Батраков в июле и августе провел семь матчей в РПЛ. Полузащитник забил семь мячей и сделал две голевые передачи. Он возглавляет список лучших снайперов лиги.