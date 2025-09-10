Названа выдающая возраст неожиданная часть тела

Врач Марин: Мочка уха выдает возраст из-за реабсорбции коллагена

Помимо рук, возраст выдает одна часть тела, заявила профессор магистратуры по эстетической медицине в Университете Комплутенсе Мария Анхелес Лопес Марин. Ее слова приводит издание El Periodico de España.

По словам Марин, для многих людей это может показаться неожиданным, но возраст выдает мочка уха. Дело в том, что она с течением времени подвергается процессу истончения из-за реабсорбции коллагена и эластина, пояснила доктор.

Врач добавила, что клипсы ускоряют процесс старения мочки уха. Как считает Марин, когда женщины приходят к косметологу для омоложения, им необходимо уделить внимание и этой части тела. Она уточнила, что для омоложения в мочку уха вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты.

