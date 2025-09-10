Силовые структуры
16:54, 10 сентября 2025Силовые структуры

Названо наказание для шпионившего за российскими военными

Суд ЛНР дал 12 лет украинцу Серице за шпионаж, он передал Киеву данные о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор 26-летнему гражданину Украины Владиславу Серице за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденный получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в июле 2022 года Серица занимался сбором сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории ЛНР. Эту информацию он по мессенджеру передавал украинским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что в ЛНР к 16 годам заключения приговорили 40-летнюю Лину Смирнову. Она также получила срок за шпионаж.

