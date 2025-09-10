Экономика
04:09, 10 сентября 2025Экономика

Некоторым россиянам разрешат оформить кредитные каникулы с 1 октября

Самозанятые смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 1 октября 2025 года российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса и самозанятые граждане смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.

Так, закон позволит предпринимателям, которые взяли кредиты по программам льготного кредитования, воспользоваться отсрочкой платежей до полугода по каждому кредиту, но не чаще одного раза в пять лет. В

При этом кредитные каникулы одобрят, если размер кредита или займа не превышает 10 миллионов рублей для самозанятых,
60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов для малых предприятий, 1 миллиард для средних предприятий.

Во время льготного периода проценты по кредиту продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре. Они также будут ежемесячно капитализироваться.

Помимо этого, кредитные каникулы смогут взять российские предприниматели, чьи договоры были заключены еще до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.

Ранее аналитик Михаил Беляев рассказал, что банки отказывают в смягчении кредитных условий россиянам из-за нежелания финансовых организаций брать на себя лишние риски. В настоящее время в России нет четких критериев для предоставления гражданам таких услуг, как реструктуризация займов или кредитные каникулы.

На конец 2024 года в России насчитывалось более 12 миллионов самозанятых. Доля экономически неактивных среди них составляет примерно 30 процентов.

    Все новости