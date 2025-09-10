Мир
Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Орбан призвал положить конец конфликту на Украине после ситуации с БПЛА в Польше
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал положить конец конфликту на Украине после ситуации с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Венгрия полностью солидарна с Польшей в связи с недавним инцидентом с беспилотником. Нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо», — говорится в публикации.

Орбан подчеркнул, что произошедшее доказывает разумность призывов к миру на Украине. Он отметил, что «жизнь в тени войны сопряжена с рисками и опасностями» и поддержал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября в небе над страной было зафиксировано 19 дронов. Он бездоказательно заявил, что сбитые над Польшей беспилотники якобы являются российскими.

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш отметил, что БПЛА, о которых заявляет Польша, влетели в воздушное пространство страны со стороны Украины.

