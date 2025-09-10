Бывший СССР
Политолог назвал протестом массовое бегство молодых людей с Украины

Политолог Жарихин: Массовое бегство молодых людей с Украины — это форма протеста
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Массовое бегство молодых людей с Украины в возрасте от 18 до 22 лет — это форма протеста против действий и решений украинских властей. Об этом заявил в беседе с aif.ru политолог Владимир Жарихин.

«Их отъезд можно рассматривать как единственную доступную для них в данный момент — поскольку инакомыслие на Украине жестко подавляется — форму протеста против действий нынешней украинской власти», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что другой важнейший мотив — это чувство самосохранения. По мнению Жарихина, юноши определенно боятся попасть на фронт.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — примерно 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

