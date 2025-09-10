Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:56, 10 сентября 2025Мир

Политолог оценил опасность Израиля для мира

Политолог Семёнов заявил, что Израиль становится опасен для всего мира
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ali Hashisho / XinHua / Global Look Press

Атакой на ХАМАС в Катаре Израиль перешагнул границы дозволенного. Об этом заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов в беседе с газетой «Взгляд».

Эксперт подчеркнул, что никто не может гарантировать того, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет совершать атаки на территории других государств, чтобы убить представителей ХАМАС.

Ранее военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов заявил, что США перед ударом Израиля по Дохе дистанционно отключили средства противовоздушной обороны Катара.

До этого в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Семья купила на аукционе складское помещение и нашла внутри останки двух детей

    В США призвали прекратить существование Украины

    Дачников предупредили об опасных ошибках при уборке участков осенью

    Девушка впервые встретилась с биологическим отцом и узнала страшную тайну матери

    В Германии предсказали последствия выхода Трампа из конфликта на Украине

    Политолог оценил опасность Израиля для мира

    В России высказались о сроках нового этапа переговоров по Украине

    Токио закроет все японские центры в России

    Атака БПЛА произошла в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости