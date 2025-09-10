Политолог оценил опасность Израиля для мира

Политолог Семёнов заявил, что Израиль становится опасен для всего мира

Атакой на ХАМАС в Катаре Израиль перешагнул границы дозволенного. Об этом заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов в беседе с газетой «Взгляд».

Эксперт подчеркнул, что никто не может гарантировать того, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет совершать атаки на территории других государств, чтобы убить представителей ХАМАС.

Ранее военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов заявил, что США перед ударом Израиля по Дохе дистанционно отключили средства противовоздушной обороны Катара.

До этого в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.