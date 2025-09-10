Польша прокомментировала помощь Белоруссии в инциденте с дронами

Сикорский подтвердил, что Белоруссия ночью оповещала Польшу о дронах

Минск ночью оповещал Варшаву о входящих в ее воздушное пространство дронах. Помощь Белоруссии подтвердил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

«Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать Министерство обороны», — заявил дипломат.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ВС республики сбили часть летевших в сторону Польши беспилотных летательных аппаратов в ночь на 10 сентября. По его словам, Минск обменивался информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. Подчеркивается, что польские военные также предупреждали об угрозах воздушному пространству страны с территории Украины.