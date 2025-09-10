Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:50, 10 сентября 2025Ценности

Популярная певица устроила фотосессию в мокром нижнем белье

Певица Розалия устроила фотосессию в мокром нижнем белье для бренда Calvin Klein
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @calvinklein

Популярная испанская певица Розалия Вила Тобелья, более известная как Розалия, устроила откровенную фотосессию для модного бренда Calvin Klein. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница запечатлена на размещенном кадре лежащей в наполненной водой ванне. Она позировала в мокром нижнем белье серого цвета, повернувшись к камере боком. Ее внешний вид дополнял макияж с акцентом на помаду бежево-оранжевого оттенка.

Кроме того, за время съемки Розалия показала фигуру в черном укороченном топе и трусах, которые были надеты поверх колготок. Вдобавок знаменитость примерила бюстгальтер и лакированные остроносые туфли на шпильках.

В августе сообщалось, что британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась с обнаженной грудью.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Россия отреагировала на инцидент с дронами в Польше

    Премьер Польши назвал инцидент с дронами масштабной провокацией

    Люди стали чаще покупать дорогие смартфоны

    Собиравшегося в Турцию россиянина задержали в аэропорту из-за золотых часов

    Иностранец ответит за истязания дочери в российском суде

    Агента ГУР Украины поймали на сборе данных о российских военных объектах

    Военный обозреватель назвал ложной концепцию «ударов возмездия»

    Популярная певица устроила фотосессию в мокром нижнем белье

    У одного из крупнейших производителей электроники в России кончились деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости