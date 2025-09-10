Популярная певица устроила фотосессию в мокром нижнем белье

Певица Розалия устроила фотосессию в мокром нижнем белье для бренда Calvin Klein

Популярная испанская певица Розалия Вила Тобелья, более известная как Розалия, устроила откровенную фотосессию для модного бренда Calvin Klein. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница запечатлена на размещенном кадре лежащей в наполненной водой ванне. Она позировала в мокром нижнем белье серого цвета, повернувшись к камере боком. Ее внешний вид дополнял макияж с акцентом на помаду бежево-оранжевого оттенка.

Кроме того, за время съемки Розалия показала фигуру в черном укороченном топе и трусах, которые были надеты поверх колготок. Вдобавок знаменитость примерила бюстгальтер и лакированные остроносые туфли на шпильках.

